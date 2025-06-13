Сибіга: Україна зацікавлена в предметному діалозі з РФ і готова на зустріч президентів

Андрій Сибіга (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Україна зацікавлена в предметних переговорах із Росією, де ухвалюються рішення, які наближатимуть мир. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Його попросили прокоментувати, чи буде третій раунд перемовин із Росією та коли саме. За словами очільника МЗС, останні зустрічі в Стамбулі звелися фактично до обговорення обмінів полоненими.

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"Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", – сказав міністр.

Він зазначив, що попередні етапи перемовин продемонстрували прагнення до миру та конструктивний підхід Києва, і "неадекватність" російської позиції, яка проявилася в "меморандумі" Кремля.

"Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції", – зазначив Сибіга.