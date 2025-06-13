Сибіга: Україна зацікавлена в предметному діалозі з РФ і готова на зустріч президентів
Україна зацікавлена в предметних переговорах із Росією, де ухвалюються рішення, які наближатимуть мир. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Його попросили прокоментувати, чи буде третій раунд перемовин із Росією та коли саме. За словами очільника МЗС, останні зустрічі в Стамбулі звелися фактично до обговорення обмінів полоненими.
"Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", – сказав міністр.
Він зазначив, що попередні етапи перемовин продемонстрували прагнення до миру та конструктивний підхід Києва, і "неадекватність" російської позиції, яка проявилася в "меморандумі" Кремля.
"Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції", – зазначив Сибіга.
- 10 червня Зеленський заявляв, що росіяни визнали, що їхній меморандум є ультиматумом.
- 12 червня повідомлялося, що генсек НАТО незадоволений підходом Росії до переговорів у Стамбулі.
- Президент Трамп заявив, що "дуже розчарований" у Росії та Україні.