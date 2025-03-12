Сибига в Джидде подарил Рубио икону, написанную на ящике из-под патронов – фото
Министр иностранных дел Андрей Сибига, находясь в Саудовской Аравии, подарил госсекретарю США Марку Рубио икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Глава украинской дипломатии опубликовал соответствующее фото в Facebook и подтвердил факт подарка в комментарии Укринформ.
Отвечая на вопрос, как отреагировал Рубио на икону, Сибига сказал: "Реакция Рубио на икону была очень положительной. Эта икона Богородицы имеет особую историю. Она привезена беженцами из Мариуполя, изображена на элементах ящика с амуницией, который был на Азовстали".
Иконы на ящиках из-под патронов – это художественная инициатива киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Ее основная идея состоит в том, чтобы превратить смерть, олицетворяющую ящик от оружия, в символ жизни через изображение икон.
На сайте проекта отмечено, что иконы были представлены папе Римскому и Вселенскому Патриарху Варфоломею, выставлены в церквях Украины и Европы (в том числе в рамках постоянного иконостаса Софии Киевской), экспонированы в парламентах Украины и стран ЕС, учебных заведениях Киева и всего мира.
Рубио является глубоко верующим католиком. Он часто говорит о своей вере и подчеркивает, что религия является важной частью его жизни и политической карьеры. Отстаивая традиционные семейные ценности, Рубио активно поддерживает религиозные свободы в политическом контексте.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.
- Трамп приветствовал результат переговоров США и Украины и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.