Сибига в Джидде подарил Рубио икону, написанную на ящике из-под патронов – фото

Глава МИД заявил, что икона, подаренная Рубио, была нарисована на элементах ящика с амуницией, который был на Азовстали

Андрей Сибига и Марко Рубио (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Андрей Сибига, находясь в Саудовской Аравии, подарил госсекретарю США Марку Рубио икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Глава украинской дипломатии опубликовал соответствующее фото в Facebook и подтвердил факт подарка в комментарии Укринформ.

Отвечая на вопрос, как отреагировал Рубио на икону, Сибига сказал: "Реакция Рубио на икону была очень положительной. Эта икона Богородицы имеет особую историю. Она привезена беженцами из Мариуполя, изображена на элементах ящика с амуницией, который был на Азовстали".

Андрей Сибига и Марко Рубио (Фото: Facebook)

Иконы на ящиках из-под патронов – это художественная инициатива киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Ее основная идея состоит в том, чтобы превратить смерть, олицетворяющую ящик от оружия, в символ жизни через изображение икон.

На сайте проекта отмечено, что иконы были представлены папе Римскому и Вселенскому Патриарху Варфоломею, выставлены в церквях Украины и Европы (в том числе в рамках постоянного иконостаса Софии Киевской), экспонированы в парламентах Украины и стран ЕС, учебных заведениях Киева и всего мира.

Рубио является глубоко верующим католиком. Он часто говорит о своей вере и подчеркивает, что религия является важной частью его жизни и политической карьеры. Отстаивая традиционные семейные ценности, Рубио активно поддерживает религиозные свободы в политическом контексте.