Сибіга у Джидді подарував Рубіо ікону, написану на ящику з-під набоїв – фото

Глава МЗС заявив, що ікона, подарована Рубіо, була намальована на елементах ящика з амуніцією, який був на Азовсталі

Андрій Сибіга та Марко Рубіо (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перебуваючи у Саудівській Аравії, подарував держсекретарю США Марку Рубіо ікону Богородиці, виконану на ящику з-під набоїв. Глава української дипломатії опублікував відповідне фото у Facebook та підтвердив факт подарунка в коментарі Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, як відреагував Рубіо на ікону, Сибіга сказав: "Реакція Рубіо на ікону була дуже позитивною. Ця ікона Богородиці має особливу історію. Вона привезена біженцями з Маріуполя, намальована на елементах ящика з амуніцією, який був на Азовсталі".

Андрій Сибіга та Марко Рубіо (Фото: Facebook)

Ікони на ящиках з-під набоїв — це мистецька ініціатива київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Її основна ідея полягає в тому, щоб перетворити смерть, яку уособлює ящик від зброї, на символ життя через зображення ікон.

На сайті проєкту зазначено, що ікони були презентовані папі Римському та Вселенському Патріарху Варфоломію, виставлені у церквах України та Європи (зокрема у межах постійного іконостаса Софії Київської), експоновані у парламентах України та країн ЄС, навчальних закладах Києва та усього світу.

Рубіо є глибоко віруючим католиком. Він часто говорить про свою віру і підкреслює, що релігія є важливою частиною його життя та політичної кар'єри. Відстоюючи традиційні сімейні цінності, Рубіо також активно підтримує релігійні свободи в політичному контексті.