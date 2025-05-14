Сибига встретился с Рютте: скоординировали усилия для содействия мирному процессу
Марк Рютте и Андрей Сибига (Фото: X-аккаунт главы МИД)

В среду, 14 мая, министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с генеральным секретарем Марком Рютте, стороны скоординировали усилия по содействию содержательному мирному процессу. О встрече глава украинской дипломатии сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Сибига назвал встречу с генсеком Альянса "хорошей". Он поблагодарил Рютте за поддержку и обсудил с ним "интенсивную дипломатическую работу на этой неделе".

Глава МИД напомнил об отказе России от прекращения огня и рассказал о продолжении атак вдоль линии фронта.

"Мы скоординировали усилия для содействия содержательному мирному процессу", – резюмировал Сибига.

Сибига встретился с Рютте: скоординировали усилия для содействия мирному процессу
Фото: X-аккаунт Андрея Сибиги
Сибига встретился с Рютте: скоординировали усилия для содействия мирному процессу
Фото: X-аккаунт Андрея Сибиги
  • Ранее в этот же день Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, проведя с ним "подробную беседу" по завершению российско-украинской войны.
  • Рютте считает, что между Украиной и Россией открылась возможность достижения мира, и результаты могут появиться в течение следующих двух недель.
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