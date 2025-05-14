Сибига встретился с Рютте: скоординировали усилия для содействия мирному процессу

Министр иностранных дел находится с официальным визитом в Турции

Марк Рютте и Андрей Сибига (Фото: X-аккаунт главы МИД)

В среду, 14 мая, министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с генеральным секретарем Марком Рютте, стороны скоординировали усилия по содействию содержательному мирному процессу. О встрече глава украинской дипломатии сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Сибига назвал встречу с генсеком Альянса "хорошей". Он поблагодарил Рютте за поддержку и обсудил с ним "интенсивную дипломатическую работу на этой неделе".

Глава МИД напомнил об отказе России от прекращения огня и рассказал о продолжении атак вдоль линии фронта.

"Мы скоординировали усилия для содействия содержательному мирному процессу", – резюмировал Сибига.

Фото: X-аккаунт Андрея Сибиги

Фото: X-аккаунт Андрея Сибиги

Добро пожаловать с @SecGenNATO, чтобы понять его и НАТО поощрять и обсуждать этот веек с интенсивным diplomacy. И объявил о России упомянутый рефлексивный в связи с ceasefire and ongoing attacks вдоль frontline. Были соответствующие усилия для устранения серьезных причин процесса. pic.twitter.com/1jZ4O6GDH0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025

Ранее в этот же день Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, проведя с ним "подробную беседу" по завершению российско-украинской войны.

Рютте считает, что между Украиной и Россией открылась возможность достижения мира, и результаты могут появиться в течение следующих двух недель.