Зеленский считает, что шансы на приезд Путина в Турцию есть

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что шанс на приезд российского диктатора Владимира Путина на переговоры в Турцию есть. Такое мнение он высказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Зеленский вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам главы государства, он сказал турецкому коллеге, что его устраивает любое место для встречи, но "Анкара лучше".

"Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть", — акцентировал глава государства.

На уточняющий вопрос о вероятности приезда Путина в процентах Зеленский ответил, что не знает.

"Но я знаю: как только объявят, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу. И тогда начинаются манипуляции. Поэтому я сказал: передайте Турции, что я тоже готов встретиться в Стамбуле", – продолжил президент.

Он добавил, что готов приехать в Стамбул, если туда приедет Путин. Зеленский выразил уверенность, что турецкий лидер отправился бы туда с ним.