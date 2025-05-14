Зеленський вважає, що шанси на приїзд Путіна до Туреччини є
Президент Володимир Зеленський вважає, що шанс на приїзд російського диктатора Володимира Путіна на переговори до Туреччини є. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel.
Зеленський згадав про телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
За словами глави держави, він сказав турецькому колезі, що його влаштовує будь-яке місце для зустрічі, але "Анкара краще".
"По-перше, я не дуже вірю, що сам Путін здатен зустрітися. Мені здається, що він боїться. Хоча, якщо він відчує сильний удар по своїй економіці, то його народ, росіяни, відчують це теж? Тому, на мій погляд, шанси на його приїзд все ж таки є", – акцентував глава держави.
На уточнювальне запитання щодо вірогідності приїзду Путіна у відсотках, Зеленський відповів, що не знає.
"Але я знаю: як тільки оголосять, що я зустрічаюся з Ердоганом в Анкарі, росіяни скажуть: дивіться, як українці вже відкладають зустріч. І тоді починаються маніпуляції. Тому я сказав: передайте Туреччині, що я також готовий зустрітися в Стамбулі", – продовжив президент.
Він додав, що готовий поїхати до Стамбулу, якщо туди приїде Путін. Зеленський висловив упевненість, що турецький лідер полетів би туди з ним.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори 15 травня.
- WP пише, що Росію на переговорах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков.
- 14 травня Зеленський озвучив, про що говоритиме з Путіним, якщо той таки приїде на переговори до Туреччини.