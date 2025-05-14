Зеленський вважає, що шанси на приїзд Путіна до Туреччини є

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що шанс на приїзд російського диктатора Володимира Путіна на переговори до Туреччини є. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel.

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Зеленський згадав про телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За словами глави держави, він сказав турецькому колезі, що його влаштовує будь-яке місце для зустрічі, але "Анкара краще".

"По-перше, я не дуже вірю, що сам Путін здатен зустрітися. Мені здається, що він боїться. Хоча, якщо він відчує сильний удар по своїй економіці, то його народ, росіяни, відчують це теж? Тому, на мій погляд, шанси на його приїзд все ж таки є", – акцентував глава держави.

На уточнювальне запитання щодо вірогідності приїзду Путіна у відсотках, Зеленський відповів, що не знає.

"Але я знаю: як тільки оголосять, що я зустрічаюся з Ердоганом в Анкарі, росіяни скажуть: дивіться, як українці вже відкладають зустріч. І тоді починаються маніпуляції. Тому я сказав: передайте Туреччині, що я також готовий зустрітися в Стамбулі", – продовжив президент.

Він додав, що готовий поїхати до Стамбулу, якщо туди приїде Путін. Зеленський висловив упевненість, що турецький лідер полетів би туди з ним.