Сибіга зустрівся з Рютте: скоординували зусилля для сприяння мирному процесу
Марк Рютте та Андрій Сибіга (Фото: X-акаунт глави МЗС)

У середу, 14 травня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Марком Рютте, сторони скоординували зусилля для сприяння змістовному мирному процесу. Про зустріч глава української дипломатії повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Сибіга назвав зустріч з генсеком Альянсу "гарною". Він подякував Рютте за підтримку та обговорив з ним "інтенсивну дипломатичну роботу цього тижня".

Глава МЗС нагадав про відмову Росії від припинення вогню і розповів про продовження атак вздовж лінії фронту.

"Ми скоординували зусилля для сприяння змістовному мирному процесу", – резюмував Сибіга.

Сибіга зустрівся з Рютте: скоординували зусилля для сприяння мирному процесу
Фото: X-акаунт Андрія Сибіги
Сибіга зустрівся з Рютте: скоординували зусилля для сприяння мирному процесу
Фото: X-акаунт Андрія Сибіги
  • Раніше цього самого дня Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни.
  • Рютте вважає, що між Україною та Росією відкрилася можливість для досягнення миру, і результати можуть з’явитися протягом наступних двох тижнів.
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