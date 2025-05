Сибіга зустрівся з Рютте: скоординували зусилля для сприяння мирному процесу

У середу, 14 травня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Марком Рютте, сторони скоординували зусилля для сприяння змістовному мирному процесу. Про зустріч глава української дипломатії повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Сибіга назвав зустріч з генсеком Альянсу "гарною". Він подякував Рютте за підтримку та обговорив з ним "інтенсивну дипломатичну роботу цього тижня".

Глава МЗС нагадав про відмову Росії від припинення вогню і розповів про продовження атак вздовж лінії фронту.

"Ми скоординували зусилля для сприяння змістовному мирному процесу", – резюмував Сибіга.

