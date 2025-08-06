Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра из Закарпатской области Иосифа Шебештеня, которого, как утверждает венгерская сторона, якобы избили работники ТЦК. Об этом сообщает Telex.
Сийярто прокомментировал сообщение венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.
"Отказавшись расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию, сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – сказал Сийярто.
По его словам, в любой "нормальной и цивилизованной стране" власть в подобной ситуации сразу начала бы расследование, а виновные вместе с руководителями "которые потакали этому, закрыв глаза, немедленно были бы задержаны и арестованы".
Также Сийярто отметил, что Украина "не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной". Кроме того, он раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения таких действий.
- 10 июля в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли информацию о якобы избиении венгра, что привело к его смерти. По данным военных, погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
- Реагируя на обострение со стороны Венгрии, спикер украинской дипломатии Тихий заявлял, что если у Будапешта есть беспокойство о судьбе этнических венгров, проживающих в Украине, то ему надо требовать от России прекращения войны.
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