Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье

Сийярто также отметил, что Украина "не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра из Закарпатской области Иосифа Шебештеня, которого, как утверждает венгерская сторона, якобы избили работники ТЦК. Об этом сообщает Telex.

Сийярто прокомментировал сообщение венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

"Отказавшись расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию, сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – сказал Сийярто.

По его словам, в любой "нормальной и цивилизованной стране" власть в подобной ситуации сразу начала бы расследование, а виновные вместе с руководителями "которые потакали этому, закрыв глаза, немедленно были бы задержаны и арестованы".

Также Сийярто отметил, что Украина "не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной". Кроме того, он раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения таких действий.