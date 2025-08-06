Сійярто заявив, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця на Закарпатті

Сійярто також зазначив, що Україна "не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця із Закарпатської області Йосипа Шебештеня, якого, як стверджує угорська сторона, нібито побили працівники ТЦК. Про це повідомляє Telex.

Сійярто прокоментував повідомлення угорської газети Magyar Nemzet, за даними якої Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого угорця із Закарпаття.

"Відмовившись розслідувати цю справу, українська влада фактично визнала, що в їхній країні примусовий призов до армії, супроводжуваний жорстокими побоями і навіть побиттям до смерті, є практикою, яка схвалена і здійснюється за наказом держави", – сказав Сійярто.

За його словами, у будь-якій "нормальній і цивілізованій країні" влада у подібній ситуації одразу б розпочала розслідування, а винні разом із керівниками "які потурали цьому, закривши очі, негайно були б затримані та заарештовані".

Також Сійярто зазначив, що Україна "не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою". Крім того, він розкритикував Євросоюз за відсутність засудження таких дій.