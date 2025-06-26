Сикорский: Гонка вооружений может ускорить падение режима Путина, как было с СССР
Новая гонка вооружений может ускорить падение режима диктатора Владимира Путина, как это произошло с Советским Союзом. Об этом в интервью агентствам PAP, DPA и AFP заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Barrons.
"Путин должен понимать, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что слишком много тратил на вооружение, а теперь он делает ровно то же самое", – сказал он.
Сикорский отметил, что российский диктатор ведет "очень дорогостоящую войну" и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону. Поэтому страны Европы согласны больше вкладываться в защиту, так как "Путин им угрожает".
На фоне этого из "экономики размером с Техас" диктатору РФ придется выжать еще больше средств на оборону, считает Сикорский.
"Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе), но быстрее", – резюмировал дипломат.
- 23 мая Сикорский озвучил мнение, что Евросоюз способен сдерживать Россию без помощи США, если те уменьшат поддержку Европы.
- 9 июня глава МИД Польши заявлял, что считает, что победа Кароля Навроцкого на выборах президента страны не сорвет борьбу против России и не скажется негативно на помощи Украине.