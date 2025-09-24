Сикорский: У украинцев все больше поводов быть благодарными Европе, а козыри США слабеют

Радослав Сикорский (Фото: facebook.com/radeksikorski)

У Украины все больше поводов быть благодарной Европе, а чем дольше США откладывают введение санкций против РФ, тем слабее их козыри. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF FM.

"Чем меньше США помогают Украине и чем больше они откладывают введение санкций против России, тем слабее будут их карты в разрешении этого конфликта. А то, что они получают от США – это важные разведданные и определенные виды боеприпасов. Но эти американские козыри не усиливают, а скорее ослабляют, как вы говорите", – сказал он.

Также Сикорский прокомментировал перспективы окончания войны России против Украины. По его словам, они настолько же реалистичны, как если бы диктатор РФ Владимир Путин взял телефон, позвонил начальнику Генштаба оккупантов и приказал забрать всех солдат из Украины.

Глава польского МИД отметил, что украинцы планируют все "на три года вперед", но если полномасштабная война завершится раньше, то это будет хорошо.