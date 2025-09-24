Сікорський: В українців дедалі більше приводів бути вдячними Європі, а козирі США слабшають

Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/radeksikorski)

В України дедалі більше приводів бути вдячною Європі, а що довше США відкладають введення санкцій проти РФ, то слабкіші їхні козирі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF FM.

"Що менше США допомагають Україні і що більше вони відкладають запровадження санкцій проти Росії, то слабшими будуть їхні карти у вирішенні цього конфлікту. А те, що вони отримують від США – це важливі розвіддані та певні види боєприпасів. Але ці американські козирі не підсилюють, а скоріше послаблюють, як ви кажете", – сказав він.

Також Сікорський прокоментував перспективи закінчення війни Росії проти України. За його словами, вони настільки ж реалістичні, як якби диктатор РФ Володимир Путін взяв телефон, зателефонував начальнику Генштабу окупантів і наказав забрати всіх солдатів з України.

Глава польського МЗС зазначив, що українці планують усе "на три роки вперед", але якщо повномасштабна війна завершиться раніше, то це буде добре.