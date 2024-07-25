Сикорский: Запад рано или поздно позволит Украине расширенные удары вглубь России

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Tytus Zmijewski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что западные союзники рано или поздно позволят Украине бить их дальнобойным оружием вглубь России. Об этом он заявил в интервью RMF24.

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"По моему мнению, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают", – сказал глава польского МИД.

Сикорский напомнил, что подобных дискуссий было немало: сначала союзники размышляли над передачей Украине танков Leopard, потом – другой западной техники и, наконец, истребителей F-16.

Отвечая на вопрос, нет ли у западных политиков страха перед вероятным ответом российского диктатора Владимира Путина на расширение ударов по РФ дальнобойным оружием стран НАТО, польский министр сказал: "Нет".

"Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. За исключением того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая гигантские бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже применяются на поле боя", – высказался Сикорский.

31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, но это касается только территории РФ возле границы.

12 июля канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы президента Зеленского на снятие всех ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России. Он заявил, что "никто не собирается этого делать".

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