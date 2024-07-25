Сікорський: Захід рано чи пізно дозволить Україні розширені удари вглиб Росії

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Tytus Zmijewski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західні союзники рано чи пізно дозволять Україні бити їхньою далекобійною зброєю вглиб Росії. Про це він заявив у інтерв'ю RMF24.

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"На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки й атакувати аеродроми, з яких вони злітають", – сказав глава польського МЗС.

Сікорський нагадав, що подібних дискусій було чимало: спочатку союзники розмірковували над переданням Україні танків Leopard, потім – іншої західної техніки і, врешті-решт, винищувачів F-16.

Відповідаючи на запитання, чи не мають західні політики страху перед ймовірною відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на розширення ударів по РФ далекобійною зброєю країн НАТО, польський міністр сказав: "Ні".

"Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включно з гігантськими бомбами, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою", – висловився Сікорський.

31 травня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, але це стосується лише території РФ біля кордону.

12 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики президента Зеленського на зняття всіх обмежень щодо використання західної зброї для ударів углиб Росії. Він заявив, що "ніхто не збирається цього робити".

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