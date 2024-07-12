"Ніхто не збирається цього робити". Шольц – про прохання Зеленського на ширші удари по РФ

Німецький лідер заявив, що для такої відмови є "поважні причини"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики президента Володимира Зеленського на зняття всіх обмежень щодо використання західної зброї для ударів углиб Росії. На саміті НАТО він заявив, що "ніхто не збирається цього робити", передає Zeitung Aussiedlerbote.

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"Ніхто не збирається змінювати чинні вимоги та керівні принципи — і на те є вагомі причини. Наше завдання — забезпечити щонайбільшу підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією і НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості", – заявив Шольц.

У Вашингтоні Зеленський закликав американських союзників зняти всі обмеження в ударах по території РФ. Зокрема він наголошував на важливості знищувати ворожу авіацію всередині країни-агресора.

За його словами, якщо США знімуть усі обмеження, дозволивши ЗСУ уражати всередині Росії ворожі літаки, це допоможе Україні захистити інші її міста.

США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км по Москві або Кремлю. Президент Байден назвав це безглуздим.

Водночас раніше помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн казав, що Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити фронт.

Своєю чергою Німеччина вже не перший рік відмовляє Україні у далекобійних ракетах Taurus, аргументуючи це різними причинами.

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