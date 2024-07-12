"Чи мало б це сенс? Ні". Байден – про удари далекобійною зброєю США по Кремлю

На думку американського президента, Україні краще думати, як використовувати ту зброю, яку вона має від союзників

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден вважає, що в ракетних ударах по Кремлю немає сенсу. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні.

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У Байдена запитали, чи змінилася думка Білого дому щодо ударів далекобійною американською зброєю вглиб Росії.

На це він заявив, що, наприклад, удари по Москві або Кремлю "не мають сенсу".

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість, а такого немає, завдавати ударів по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні", – висловився Байден.

На думку лідера США, "питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо".

31 травня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані в регіоні поблизу Харкова.

11 липня Салліван заявив, що США не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS – заборона для України і далі діє.

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