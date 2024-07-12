"Имело бы это смысл? Нет". Байден – об ударах дальнобойным оружием США по Кремлю

По мнению американского президента, Украине лучше думать, как использовать то оружие, которое у нее есть от союзников

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден считает, что в ракетных ударах по Кремлю нет смысла. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

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У Байдена спросили, изменилось ли мнение Белого дома по поводу ударов дальнобойным американским оружием вглубь России.

На это он заявил, что, например, удары по Москве или Кремлю "не имеют смысла".

"Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность, а такого нет, наносить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет", – высказался Байден.

По мнению лидера США, "вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое у него есть, оружие, которое мы ему предоставляем".

31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые расположены в регионе вблизи Харькова.

11 июля Салливан заявил, что США не изменяли свою позицию относительно ударов по территории России ракетами ATACMS – запрет для Украины продолжает действовать.

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