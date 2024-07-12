"Никто не собирается делать это". Шольц – о просьбе Зеленского на расширенные удары по РФ

Немецкий лидер заявил, что для такого отказа есть "уважительные причины"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы президента Владимира Зеленского на снятие всех ограничений использования западного оружия для ударов вглубь России. На саммите НАТО он заявил, что "никто не собирается этого делать", передает Zeitung Aussiedlerbote.

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"Никто не собирается изменять действующие требования и руководящие принципы – и на то есть веские причины. Наша задача – обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости", – заявил Шольц.

В Вашингтоне Зеленский призвал американских союзников снять все ограничения по ударам по территории РФ. В частности он отмечал важность уничтожать вражескую авиацию внутри страны-агрессора.

По его словам, если США снимут все ограничения, позволив ВСУ поражать внутри России вражеские самолеты, это поможет Украине защитить другие города.

США не позволили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км по Москве или Кремлю. Президент Байден назвал это бессмысленным.

В то же время ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен говорил, что Вашингтон позволит Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия попытается расширить фронт.

В свою очередь Германия уже не первый год отказывает Украине в дальнобойных ракетах Taurus, аргументируя это разными причинами.

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