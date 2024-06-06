Шольц до сих пор против передачи Украине Taurus, но позиция уже не так категорична

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще выступает против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако его позиция несколько изменилась – она не столь категорична. Его цитаты приводят журналисты Голоса Америки.

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По словам немецкого лидера, он несет полную ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в нашей стране".

"Это мой абсолютный приоритет", – сказал Шольц, имея в виду, что поставка Украине дальнобойного оружия может повлечь за собой эскалацию. Он добавил, что перед принятием таких далеко идущих решений, Германии следует консультироваться со своими партнерами и союзниками "снова и снова, и снова".

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", – подытожил Шольц.

Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.

Последний раз он высказывался на этот счет 24 мая. Тогда Шольц сказал, что его страна не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а немецких солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".

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