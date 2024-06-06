Шольц до сих пор против передачи Украине Taurus, но позиция уже не так категорична
Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще выступает против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако его позиция несколько изменилась – она не столь категорична. Его цитаты приводят журналисты Голоса Америки.

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По словам немецкого лидера, он несет полную ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в нашей стране".

"Это мой абсолютный приоритет", – сказал Шольц, имея в виду, что поставка Украине дальнобойного оружия может повлечь за собой эскалацию. Он добавил, что перед принятием таких далеко идущих решений, Германии следует консультироваться со своими партнерами и союзниками "снова и снова, и снова".

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", – подытожил Шольц.

  • Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.
  • Последний раз он высказывался на этот счет 24 мая. Тогда Шольц сказал, что его страна не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а немецких солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".

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