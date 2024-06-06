Шольц досі проти надання Україні Taurus, але позиція вже не така категорична

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще виступає проти передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, проте його позиція дещо змінилася – вона не така категорична. Його цитати наводять журналісти Голосу Америки.

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За словами німецького лідера, він несе повну відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні".

"Це мій абсолютний пріоритет", – сказав Шольц, маючи на увазі те, що постачання Україні далекобійної зброї може спричинити ескалацію. Він додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову".

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", – підсумував Шольц.

Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.

Останній раз він висловлювався з цього приводу 24 травня. Тоді Шольц сказав, що його країна не передаватиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки українці "не зможуть самі програмувати їх", а німецьких солдатів Берлін туди не відправить через "ризик ескалації".

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