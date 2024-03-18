"Сила как последний аргумент тупых". Данилов прокомментировал ядерный шантаж Путина

Заявления о возможном ядерном ударе звучат от Путина, когда для него начинает ухудшаться ситуация, считает Данилов

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о "характерной примете" – как только для российского диктатора Владимира Путина начинает ухудшаться ситуация на фронте, в мире и России, тем громче и интенсивнее звучат разговоры о готовности к применению ядерного оружия. Об этом Данилов написал в Facebook.

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"Сила, как последний аргумент тупых, – фирменный стиль путинского общения", – написал чиновник, комментируя ядерный шантаж Путина.

По его словам, для распространения нарративов по применению ядерного оружия РФ использует самые разные площадки и спикеров как иностранных, так и российских, как открытых союзников, так и латентных сателлитов в медиа, политике и бизнесе.

"В максимальную фазу активности выходят дезинформационные кампании о "неизбежности поражения Украины", о "слабости и некомпетентности украинской власти", о "неотвратимости территориальных потерь" и, как итог, — "необходимость проведения мирных переговоров на российских условиях"", — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО считает, что до этого времени "пропаганда страха", по мнению Кремля, была "самым эффективным инструментом влияния в реализации агрессивных внешнеполитических стратегий". Однако, по словам Данилова, страх ослабевает в зависимости от того, как мировое сообщество понимает, с кем имеет дело.

"Потому что родившемуся на российских задворках не дано говорить языком аргументов и логики, оно понимает исключительно метод зуботычини. Что невозможно допустить создание прецедента ядерного шантажа, прикрываясь которым, открывается дверь к совершенно неограниченным территориальным захватам", — отметил он.

Данилов считает, что ядерными угрозами РФ должны быть коллективные действия по подготовке к наказанию и локализации потенциального агрессора, и выразил оптимизм относительно того, что этот процесс начался.

В начале октября 2023 года пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.

11 октября ГУР сообщило, что Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

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