"Сила, як останній аргумент тупих". Данілов прокоментував ядерний шантаж Путіна

Заяви про можливий ядерний удар звучать від Путіна тоді, коли для нього починає погіршуватися ситуація, вважає Данілов

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про "характерну прикмету" – щойно для російського диктатора Володимира Путіна починає погіршуватися ситуація на фронті, у світі і Росії, тим голосніше та інтенсивніше лунають розмови про готовність до застосування ядерної зброї. Про це Данілов написав у Facebook.

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"Сила, як останній аргумент тупих, – фірмовий стиль путінського спілкування", – написав посадовець, коментуючи ядерний шантаж Путіна.

За його словами, для поширення наративів щодо застосування ядерної зброї РФ використовує найрізноманітніші майданчики та спікерів як іноземних, так і російських, як відкритих союзників, так і латентних сателітів у медіа, політиці та бізнесі.

"В максимальну фазу активності виходять дезінформаційні кампанії про "неминучість поразки України", про "слабкість і некомпетентність української влади", про "невідворотність територіальних втрат" і, як підсумок, – "необхідність проведення мирних переговорів на російських умовах"", – зазначив Данілов.

Також секретар РНБО вважає, що до цього часу "пропаганда страху", на думку Кремля, була "найефективнішим інструментом впливу в реалізації агресивних зовнішньополітичних стратегій". Однак, за словами Данілова, страх слабшає залежно від того, як світова спільнота усвідомлює, з ким має справу.

"Бо тому, хто народився на російських задвірках, не дано розмовляти мовою аргументів і логіки, воно розуміє виключно метод зуботичини. Що неможливо допустити створення прецеденту ядерного шантажу, прикриваючись яким, відчиняються двері до абсолютно необмежених територіальних загарбань", – зазначив він.

Данілов вважає, що на ядерні загрози РФ мають бути колективні дії з підготовки до покарання і локалізації потенційного агресора, і висловив оптимізм щодо того, що цей процес розпочався.

На початку жовтня 2023 року пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

11 жовтня ГУР повідомило, що Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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