Данілов: Україна не буде ні з ким узгоджувати, які цілі вражати в Росії

Все, що стосується російського ВПК, який живить російську армію, – все буде знищуватися, заявив секретар РНБО

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Україна не консультуватиметься ні з ким щодо того, які цілі вражати на території Росії. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи нещодавні атаки на міста країни-агресора.

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"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися. Щобільше, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію, – воно все буде знищуватися", – висловився він.

Два дні тому у низці російських міст лунали вибухи, зокрема у прикордонних Курську, Бєлгороді, Таганрозі та Воронежі.

Росіяни публікували відео влучання безпілотника у будівлю Бєлгородської міської адміністрації, а також пожежі на нафтобазі в Орлі та теплоелектростанції у Санкт-Петербурзі.

Раніше Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

12 березня 2024 року внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.

13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах. Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області.

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