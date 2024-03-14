Данилов: Украина не будет ни с кем согласовывать, какие цели поражать в России

Все, что касается российского ВПК, питающего российскую армию, – все будет уничтожаться, заявил секретарь СНБО

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Украина не будет консультироваться ни с кем о том, какие цели поражать на территории России. Об этом в комментарии Радио Свободе заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя недавние атаки на города страны-агрессора.

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"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию – оно все будет уничтожаться", – сказал он.

Два дня назад в ряде российских городов раздавались взрывы, в том числе в приграничных Курске, Белгороде, Таганроге и Воронеже.

Россияне публиковали видео попадания беспилотника в здание Белгородской городской администрации, а также пожары на нефтебазе в Орле и теплоэлектростанции в Санкт-Петербурге.

Ранее Российский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам кафиров в Белгороде и Курске.

12 марта 2024 года в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах. Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области.

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