Силы беспилотных систем, "Птицы Мадяра", другие увеличат возможности в Херсоне – Зеленский

Владимир Зеленский в Херсоне (Фото: Владимир Зеленский / Facebook)

Херсон ежемесячно подвергается тысячам ударов российских дронов, поэтому он будет дополнительно укреплен, в частности, 414 отдельной бригадой беспилотных систем Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" и другими. Об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Фактически такая угроза существует постоянно. Я определил, что наши Силы беспилотных систем, "Птицы Мадяра" и другие подразделения усилят здесь возможности защиты. Важно все это реализовать", – отметил он.

Зеленский добавил, что поставлены отдельные задачи по защите дорог и логистических маршрутов. К реализации этих решений будут привлечены чиновники, которые должны обеспечить координацию на всех уровнях.

Принимаются решения в сфере энергетики и обеспечения Херсона необходимым оборудованием. Соответствующие решения должны быть приняты правительством не позднее завтрашнего дня.

Областная власть представила запросы на обеспечение потребностей общин Херсонской области: детских садов, учебных заведений и социальной сферы. Президент подчеркнул, что жители региона заслуживают большей поддержки со стороны государства.

Справка Херсон был освобожден 11 ноября 2022 года в результате масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны. После нескольких месяцев боев украинские войска вошли в город, вынудив российские оккупационные силы отступить на левый берег Днепра.