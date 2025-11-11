Силы беспилотных систем, "Птицы Мадяра", другие увеличат возможности в Херсоне – Зеленский
Херсон ежемесячно подвергается тысячам ударов российских дронов, поэтому он будет дополнительно укреплен, в частности, 414 отдельной бригадой беспилотных систем Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" и другими. Об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область.
"Фактически такая угроза существует постоянно. Я определил, что наши Силы беспилотных систем, "Птицы Мадяра" и другие подразделения усилят здесь возможности защиты. Важно все это реализовать", – отметил он.
Зеленский добавил, что поставлены отдельные задачи по защите дорог и логистических маршрутов. К реализации этих решений будут привлечены чиновники, которые должны обеспечить координацию на всех уровнях.
Принимаются решения в сфере энергетики и обеспечения Херсона необходимым оборудованием. Соответствующие решения должны быть приняты правительством не позднее завтрашнего дня.
Областная власть представила запросы на обеспечение потребностей общин Херсонской области: детских садов, учебных заведений и социальной сферы. Президент подчеркнул, что жители региона заслуживают большей поддержки со стороны государства.
- Россияне постоянно обстреливают Херсон. В частности, 29 октября они атаковали детскую больницу, есть пострадавшие.
- 5 ноября город посетила голливудская актриса и общественная деятельница Анджелина Джоли. Позже она рассказала, что во время визита постоянно была угроза дронов.
