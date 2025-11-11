Володимир Зеленський в Херсоні (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Херсон зазнає тисячі ударів російських дронів щомісяця, тому він буде додаткового укріплений, зокрема, 414 окремою бригадою безпілотних систем Збройних Сил України "Птахи Мадяра" та іншими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області.

"Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, "Птахи Мадяра" і інші підрозділи збільшать тут спроможності захисту. Важливо все це реалізувати", – зазначив він.

Зеленський додав, що окремі завдання поставлені для захисту доріг і логістичних маршрутів. До реалізації цих рішень долучаться урядовці, які мають забезпечити координацію на всіх рівнях.

Ухвалюються рішення у сфері енергетики та забезпечення Херсона необхідним обладнанням. Відповідні рішення мають бути ухвалені урядом не пізніше завтрашнього дня.

Обласна влада подала запити на забезпечення потреб громад Херсонщини: дитячих садків, освітніх закладів і соціальної сфери. Президент підкреслив, що люди регіону заслуговують на більшу підтримку держави.

ДОВІДКА Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року внаслідок масштабного контрнаступу Збройних Сил України на півдні країни. Після кількох місяців боїв українські війська увійшли до міста, змусивши російські окупаційні сили відступити на лівий берег Дніпра.