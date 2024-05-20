Силы обороны частично стабилизировали ситуацию возле Волчанска – спикер ВСУ
Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска, в то же время продолжаются контрударные действия в других районах в приграничье Харьковской области. Об этом LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Волошин рассказал, что враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами.
На Харьковском направлении за неделю произошло 83 атаки врага и 11 боевых столкновений за минувшие сутки, отметил военный.
В направлении Стрелечья – Глубокое, по данным Волошина, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, количество штурмов со стороны российских оккупантов значительно уменьшилось. Защитники отбили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.
"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг стремится закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", – подчеркнул он.
Также Волошин отметил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.
Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом, и уничтожили немалое количество захватчиков и смогли взять в плен оккупантов, рассказал он. Подразделения ОСГВ "Хортица" продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем. Волошин отметил, что сейчас продолжаются мероприятия по усилению наших оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.
Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах области, а также продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения врага в глубину украинской территории и срыве вражеских планов по установлению контроля над частью Харьковской областью.
- 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской громады. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.
- По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.
- 20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.
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