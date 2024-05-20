Силы обороны частично стабилизировали ситуацию возле Волчанска – спикер ВСУ

Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска, в то же время продолжаются контрударные действия в других районах в приграничье Харьковской области. Об этом LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Волошин рассказал, что враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами.

На Харьковском направлении за неделю произошло 83 атаки врага и 11 боевых столкновений за минувшие сутки, отметил военный.

В направлении Стрелечья – Глубокое, по данным Волошина, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, количество штурмов со стороны российских оккупантов значительно уменьшилось. Защитники отбили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг стремится закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", – подчеркнул он.

Карта: Deepstate

Также Волошин отметил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Карта: Deepstate

Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом, и уничтожили немалое количество захватчиков и смогли взять в плен оккупантов, рассказал он. Подразделения ОСГВ "Хортица" продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем. Волошин отметил, что сейчас продолжаются мероприятия по усилению наших оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.

Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах области, а также продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения врага в глубину украинской территории и срыве вражеских планов по установлению контроля над частью Харьковской областью.

16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской громады. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

Читайте также: Обстрелы Волчанска. Россияне убили человека, ранены трое, есть разрушения – фото