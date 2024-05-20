Сили оборони частково стабілізували ситуацію біля Вовчанська – речник ЗСУ
Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська, водночас тривають контрударні дії в інших районах у прикордонні Харківської області. Про це LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Волошин розповів, що ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.
На Харківському напрямку за тиждень відбулося 83 атаки ворога та 11 бойових зіткнень за минулу добу, зазначив військовий.
У напрямку Стрілеча – Глибоке, за даними Волошина, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася. Захисники відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області.
"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог прагне закріпитися у житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", – наголосив він.
Також Волошин зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.
Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом, та знищили чималу кількість загарбників і змогли взяти окупантів у полон, розповів він. Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем. Волошин зазначив, що наразі тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.
Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах області, а також продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території та зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над частиною Харківщини.
- 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро осіб, серед яких начальник Вовчанської МВА.
- Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.
- 20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.
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