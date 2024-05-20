Сили оборони частково стабілізували ситуацію біля Вовчанська – речник ЗСУ

Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська, водночас тривають контрударні дії в інших районах у прикордонні Харківської області. Про це LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Facebook - Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Волошин розповів, що ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.

На Харківському напрямку за тиждень відбулося 83 атаки ворога та 11 бойових зіткнень за минулу добу, зазначив військовий.

У напрямку Стрілеча – Глибоке, за даними Волошина, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася. Захисники відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області.

"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог прагне закріпитися у житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", – наголосив він.

Мапа: Deepstate

Також Волошин зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

Мапа: Deepstate

Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом, та знищили чималу кількість загарбників і змогли взяти окупантів у полон, розповів він. Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем. Волошин зазначив, що наразі тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах області, а також продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території та зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над частиною Харківщини.

16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро осіб, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

Читайте також: Обстріли Вовчанська. Росіяни вбили людину, поранено троє, є руйнування – фото