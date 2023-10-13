Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов за сутки – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 49 бронемашин, 44 артиллерийские системы и 26 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков на 13 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 285 920 (+1030) человек;
- танков ‒ 4931 (+26);
- боевых бронированных машин – 9313 (+49);
- артиллерийских систем – 6807 (+44);
- РСЗО – 811 (+0);
- средств ПВО – 546 (+1);
- самолетов – 316 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17);
- крылатых ракет – 1531 (+0);
- кораблей /катеров ‒ 20 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9203 (+33);
- специальной техники – 967 (+1).
- 13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных в районе Авдеевки, а также восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области, параллельно нанося массированные авиаударов по гражданским городам.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- 12 октября Генштаб написал, что Силы обороны уничтожили 990 российских оккупантов, 42 танка, 44 БМП и 32 артиллерийских установки РФ в сутки.
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