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Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 08:15
Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов за сутки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 49 бронемашин, 44 артиллерийские системы и 26 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков на 13 октября ориентировочно составили:

- личного состава – около 285 920 (+1030) человек;

- танков ‒ 4931 (+26);

- боевых бронированных машин – 9313 (+49);

- артиллерийских систем – 6807 (+44);

- РСЗО – 811 (+0);

- средств ПВО – 546 (+1);

- самолетов – 316 (+0);

- вертолетов – 316 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17);

- крылатых ракет – 1531 (+0);

- кораблей /катеров ‒ 20 (+0);

- подводных лодок – 1(+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 9203 (+33);

- специальной техники – 967 (+1).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • 13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных в районе Авдеевки, а также восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области, параллельно нанося массированные авиаударов по гражданским городам.
  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • 12 октября Генштаб написал, что Силы обороны уничтожили 990 российских оккупантов, 42 танка, 44 БМП и 32 артиллерийских установки РФ в сутки.

Смотрите также: Авдеевка. ССО уничтожили пять танков, "Тигр" и десятки оккупантов – видео

Артём Джерипа
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