Без десяти тысяча. Ликвидированы 990 оккупантов и 86 единиц бронетехники РФ – Генштаб
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 990 российских оккупантов, 42 танка, 44 БМП и 32 артиллерийских установки РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 284 890 (+990);
→ танков — 4905 (+42);
→ боевых бронированных машин — 9264 (+44);
→ артиллерийских систем — 6763 (+32);
→ РСЗО — 811 (+2);
→ средств ПВО — 545;
→ самолетов — 316;
→ вертолетов — 316;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5247 (+21);
→ крылатых ракет — 1531 (+1);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25);
→ специальной техники — 966 (+1).
По данным Генштаба, российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового. За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, в направлении Купянска было отбито более 10 атак.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
- За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.
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