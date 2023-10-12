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Без десяти тысяча. Ликвидированы 990 оккупантов и 86 единиц бронетехники РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 08:30
Без десяти тысяча. Ликвидированы 990 оккупантов и 86 единиц бронетехники РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 990 российских оккупантов, 42 танка, 44 БМП и 32 артиллерийских установки РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 284 890 (+990);
→ танков — 4905 (+42);
→ боевых бронированных машин — 9264 (+44);
→ артиллерийских систем — 6763 (+32);
→ РСЗО — 811 (+2);
→ средств ПВО — 545;
→ самолетов — 316;
→ вертолетов — 316;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5247 (+21);
→ крылатых ракет — 1531 (+1);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25);
→ специальной техники — 966 (+1).

Военные потери армии РФ на 12 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

По данным Генштаба, российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового. За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, в направлении Купянска было отбито более 10 атак. 

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Смотрите также: ВСУ: Возле Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются

Сергей Бережной
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