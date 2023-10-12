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Тисяча без десяти. Ліквідовано 990 окупантів та 86 одиниць бронетехніки РФ – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 08:30
Тисяча без десяти. Ліквідовано 990 окупантів та 86 одиниць бронетехніки РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Збройні Сили України минулої доби знищили 990 російських окупантів, 42 танки, 44 БМП і 32 артилерійські установки РФ. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 284 890 (+990);
→ танків – 4905 (+42);
→ бойових броньованих машин – 9264 (+44);
→ артилерійських систем – 6763 (+32);
→ РСЗВ — 811 (+2);
→ засобів ППО – 545;
→ літаків — 316;
→ гелікоптерів — 316;
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21);
→ крилатих ракет – 1531 (+1);
→ кораблів/катерів — 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9170 (+25);
→ спеціальної техніки – 966 (+1).

Військові втрати армії РФ на 12 жовтня 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

За даними Генштабу, російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. За добу на фронті сталося 95 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська було відбито понад 10 атак.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Сергій Бережний
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