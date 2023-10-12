Тисяча без десяти. Ліквідовано 990 окупантів та 86 одиниць бронетехніки РФ – Генштаб

Збройні Сили України минулої доби знищили 990 російських окупантів, 42 танки, 44 БМП і 32 артилерійські установки РФ. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 284 890 (+990);

→ танків – 4905 (+42);

→ бойових броньованих машин – 9264 (+44);

→ артилерійських систем – 6763 (+32);

→ РСЗВ — 811 (+2);

→ засобів ППО – 545;

→ літаків — 316;

→ гелікоптерів — 316;

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21);

→ крилатих ракет – 1531 (+1);

→ кораблів/катерів — 20;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9170 (+25);

→ спеціальної техніки – 966 (+1).

За даними Генштабу, російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. За добу на фронті сталося 95 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська було відбито понад 10 атак.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

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