Тисяча без десяти. Ліквідовано 990 окупантів та 86 одиниць бронетехніки РФ – Генштаб
Збройні Сили України минулої доби знищили 990 російських окупантів, 42 танки, 44 БМП і 32 артилерійські установки РФ. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 284 890 (+990);
→ танків – 4905 (+42);
→ бойових броньованих машин – 9264 (+44);
→ артилерійських систем – 6763 (+32);
→ РСЗВ — 811 (+2);
→ засобів ППО – 545;
→ літаків — 316;
→ гелікоптерів — 316;
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21);
→ крилатих ракет – 1531 (+1);
→ кораблів/катерів — 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9170 (+25);
→ спеціальної техніки – 966 (+1).
За даними Генштабу, російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. За добу на фронті сталося 95 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська було відбито понад 10 атак.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.
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