Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Вербового, майже 100 атак — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Під Кремінною українські воїни стримують наступ ворога в районах Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, тут відбито понад 15 атак.
У районі Бахмута ЗСУ відбили атаки поблизу Андріївки, одночасно мають успіх під час штурмів на схід від Кліщіївки та Андріївки.
Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили понад 10 атак у районі Авдіївки, 10 атак на схід від Степового, на північний схід від Сєверного та на південь від Первомайського. Також відбито більш як 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.
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