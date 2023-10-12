RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Вербового, майже 100 атак — карта

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 07:33
Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Вербового, майже 100 атак — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито понад 10 атак у районах Синьківки та Іванівки.

Під Кремінною українські воїни стримують наступ ворога в районах Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, тут відбито понад 15 атак.

У районі Бахмута ЗСУ відбили атаки поблизу Андріївки, одночасно мають успіх під час штурмів на схід від Кліщіївки та Андріївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили понад 10 атак у районі Авдіївки, 10 атак на схід від Степового, на північний схід від Сєверного та на південь від Первомайського. Також відбито більш як 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Також росіяни атакували на південь від Золотої Ниви та на південний схід від Вугледара.
На Запоріжжі українські підрозділи стримують ворога в районі Вербового. Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, покращили тактичне становище на захід від Роботиного, окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці, виснажуються.
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.
Ракетники та артилеристи вразили район зосередження армії РФ, дев'ять одиниць артилерії, склад боєприпасів та станцію радіолокації.
  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКуп'янськКреміннабахмутВугледар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 