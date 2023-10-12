Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Вербового, майже 100 атак — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито понад 10 атак у районах Синьківки та Іванівки.

Під Кремінною українські воїни стримують наступ ворога в районах Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, тут відбито понад 15 атак.

У районі Бахмута ЗСУ відбили атаки поблизу Андріївки, одночасно мають успіх під час штурмів на схід від Кліщіївки та Андріївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили понад 10 атак у районі Авдіївки, 10 атак на схід від Степового, на північний схід від Сєверного та на південь від Первомайського. Також відбито більш як 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Також росіяни атакували на південь від Золотої Ниви та на південний схід від Вугледара.

На Запоріжжі українські підрозділи стримують ворога в районі Вербового. Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, покращили тактичне становище на захід від Роботиного, окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці, виснажуються.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження армії РФ, дев'ять одиниць артилерії, склад боєприпасів та станцію радіолокації.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

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