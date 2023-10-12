Генштаб: Россия наступает по всему фронту от Купянска до Вербового, почти 100 атак — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Под Кременной украинские воины сдерживают наступление врага в районах Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества, тут отбито более 15 атак.
В районе Бахмута ВСУ отбили атаки в районе Андреевки, одновременно имеют успех при штурмах восточнее Клещеевки и Андреевки.
Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили более 10 атак в районе Авдеевки, 10 атак восточнее Степового, северо-восточнее Северного и южнее Первомайского. Также отбито более 10 штурмов в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.
- За 10 октября россияне потеряли на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.
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