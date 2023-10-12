Генштаб: Россия наступает по всему фронту от Купянска до Вербового, почти 100 атак — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито более 10 атак в районах Синьковки и Ивановки.

Под Кременной украинские воины сдерживают наступление врага в районах Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества, тут отбито более 15 атак.

В районе Бахмута ВСУ отбили атаки в районе Андреевки, одновременно имеют успех при штурмах восточнее Клещеевки и Андреевки.

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили более 10 атак в районе Авдеевки, 10 атак восточнее Степового, северо-восточнее Северного и южнее Первомайского. Также отбито более 10 штурмов в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Также россияне атаковали южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара. В Запорожской области украинские подразделения сдерживают врага в районе Вербового. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, улучшили тактическое положение западнее Работино, оккупанты несут потери в живой силе и техники, истощаются.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения армии РФ, девять единиц артиллерии, склад боеприпасов и радиолокационную станцию. Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.

За 10 октября россияне потеряли на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет. Смотрите также: ВСУ: Возле Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются

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