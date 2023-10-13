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Генштаб: Россия терроризирует авиабомбами, штурмует Авдеевку, пытается отбить юг – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 07:26
Генштаб: Россия терроризирует авиабомбами, штурмует Авдеевку, пытается отбить юг – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных в районе Авдеевки, а также восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области, параллельно нанося массовые авиаудары по гражданским городам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные заявляют, что в течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Авдеевки было отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

Вблизи Купянска украинские военные отбили в общей сложности 13 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта: deepstate

Под Кременной украинские воины сдерживают наступление врага в районах Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества, здесь отражено более пяти атак.

Также отражены более 10 штурмов в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.

В районе Работино Запорожской области захватчики пытаются восстановить утраченное положение.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.
  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Смотрите также: ВСУ: У Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ оставила много бронетехники. Бои продолжаются

Милана Головань
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войнагенштаб
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