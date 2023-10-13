Генштаб: Россия терроризирует авиабомбами, штурмует Авдеевку, пытается отбить юг – карта
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных в районе Авдеевки, а также восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области, параллельно нанося массовые авиаудары по гражданским городам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Военные заявляют, что в течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Авдеевки было отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Вблизи Купянска украинские военные отбили в общей сложности 13 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Под Кременной украинские воины сдерживают наступление врага в районах Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества, здесь отражено более пяти атак.
Также отражены более 10 штурмов в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.
В районе Работино Запорожской области захватчики пытаются восстановить утраченное положение.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
- За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.
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