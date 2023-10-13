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Генштаб: Росія тероризує авіабомбами, штурмує Авдіївку, намагається відбити південь – мапа

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 07:26
Генштаб: Росія тероризує авіабомбами, штурмує Авдіївку, намагається відбити південь – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових в районі Авдіївки, а також відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області, паралельно завдаючи масових авіаударів по цивільних містах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Авдіївки було відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Карта: deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта: deepstate

Поблизу Куп'янська українські військові відбили загалом 13 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта: deepstate

Під Кремінною українські воїни стримують наступ ворога в районах Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, тут відбито понад п'ять атак.

Також відбито більш як 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

В районі Роботиного Запорізької області загарбники намагаються відновити втрачене положення.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.
Ракетники та артилеристи вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.
  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Мілана Головань
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війнаГенштаб
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