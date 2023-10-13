Генштаб: Росія тероризує авіабомбами, штурмує Авдіївку, намагається відбити південь – мапа
Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових в районі Авдіївки, а також відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області, паралельно завдаючи масових авіаударів по цивільних містах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Авдіївки було відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Поблизу Куп'янська українські військові відбили загалом 13 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
Під Кремінною українські воїни стримують наступ ворога в районах Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, тут відбито понад п'ять атак.
Також відбито більш як 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.
В районі Роботиного Запорізької області загарбники намагаються відновити втрачене положення.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.
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