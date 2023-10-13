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Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 08:15
Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 49 бронемашин, 44 артилерійські системи та 26 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників на 13 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб;

- танків ‒ 4931 (+26);

- бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49);

- артилерійських систем – 6807 (+44);

- РСЗВ – 811 (+0);

- засобів ППО ‒ 546 (+1);

- літаків – 316 (+0);

- гелікоптерів – 316 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17);

- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);

- кораблів / катерів ‒ 20 (+0);

-  підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33);

- спеціальної техніки ‒ 967 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються прорвати оборону українських військових в районі Авдіївки, а також відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області, паралельно завдаючи масованих авіаударів по цивільних містах.
  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • 12 жовтня Генштаб написав, що Сили оборони знищили 990 російських окупантів, 42 танки, 44 БМП і 32 артилерійські установки РФ за добу.

Дивіться також: Авдіївка. ССО знищили п'ять танків, "Тигр" та десятки окупантів – відео

Артем Джеріпа
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