Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 49 бронемашин, 44 артилерійські системи та 26 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати загарбників на 13 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб;

- танків ‒ 4931 (+26);

- бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49);

- артилерійських систем – 6807 (+44);

- РСЗВ – 811 (+0);

- засобів ППО ‒ 546 (+1);

- літаків – 316 (+0);

- гелікоптерів – 316 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17);

- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);

- кораблів / катерів ‒ 20 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33);

- спеціальної техніки ‒ 967 (+1).

13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються прорвати оборону українських військових в районі Авдіївки, а також відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області, паралельно завдаючи масованих авіаударів по цивільних містах.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

12 жовтня Генштаб написав, що Сили оборони знищили 990 російських окупантів, 42 танки, 44 БМП і 32 артилерійські установки РФ за добу.

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