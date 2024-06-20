Силы обороны могут бить по РФ через границу и Харьковской, и Сумской областей – Белый дом
В Белом доме подтвердили – Вооруженные Силы Украины могут применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей. Об этом заявил старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.
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"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия. – Ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", – подчеркнул он.
Карпентер отметил, таким образом РФ будет лишена возможности разместить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует территорию Украины.
- На фоне усиленного российского наступления на Харьковском направлении все большее число стран стали отменять запреты бить своим оружием по РФ.
- США не разрешили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км, по Москве или Кремлю. Однако Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
- 12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".
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