Силы обороны могут бить по РФ через границу и Харьковской, и Сумской областей – Белый дом

В Белом доме считают, что таким образом РФ будет лишена возможности поместить свои войска на своей стороне границы

Харьковская область. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

В Белом доме подтвердили – Вооруженные Силы Украины могут применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей. Об этом заявил старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

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"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия. – Ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", – подчеркнул он.

Карпентер отметил, таким образом РФ будет лишена возможности разместить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует территорию Украины.

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