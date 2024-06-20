Сили оборони можуть бити по Росії через кордон як Харківської, так і Сумської областей – Білий дім

У Білому домі вважають, що таким чином РФ буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону

Харківська область. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

У Білому домі підтвердили – Збройні Сили України можуть застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

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"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї. – Ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також у Сумській області", – наголосив він.

Карпентер наголосив, таким чином РФ буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України.

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