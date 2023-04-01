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Силы обороны отразили 50 атак россиян. Горячее всего сейчас на трех направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 18:26
Силы обороны отразили 50 атак россиян. Горячее всего сейчас на трех направлениях – Генштаб - Фото
Защитники Украины (фото - Генштаб)

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес два ракетных, 25 авиационных ударов и совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Сегодня РФ снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности въехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом на въезд в город, сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

  • Вчера российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон.
  • Также оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего погибли два гражданских лица, в том числе младенец.
  • Сегодня российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб мужчина.
Вадим Ребрина
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