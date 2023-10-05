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Силы обороны отразили российские атаки на семи направлениях – карта боевых действий

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 08:40
Силы обороны отразили российские атаки на семи направлениях – карта боевых действий - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Всего за прошедшие сутки произошло 57 боестолкновений.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку оккупантов в районе севернее Зыбино Харьковской области.

Зыбино на карте deepstate

На Лиманском направлении защитники отбили семь атак россиян в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

Макеевка и Диброва на карте deepstate

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкино Донецкой области.

Авдеевка и Марьинка на карте deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области.

Шахтерское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении украинские защитники успешно отразили атаки захватчиков в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области.

Новодаровка на карте deepstate

Работино и Вербовое на карте deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, в Бахмутском направлении проводятся наступательные (штурмовые) действия. Защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают захватчиков.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам оккупантов.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам оккупантов.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ.
  • Представитель Оперативного командования "Юг" заявила, что переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.
  • На южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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Артём Джерипа
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