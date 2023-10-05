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Сили оборони відбили російські атаки на семи напрямках – мапа бойових дій

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 08:40
Сили оборони відбили російські атаки на семи напрямках – мапа бойових дій - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили російські атаки на семи напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом впродовж минулої доби відбулося 57 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі північніше Зибиного Харківської області.

Зибине на карті deepstate

На Лиманському напрямку захисники відбили сім атак росіян в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

Макіївка і Діброва на карті deepstate

На Бахмутському напрямку загарбники без успіху намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти без успіху намагались відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області.

Авдіївка та Мар'їнка на карті deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

Шахтарський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку українські захисники успішно відбили атаки загарбників в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

Новодарівка на карті deepstate

Роботино та Вербове на карті deepstate

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, на Бахмутському напрямку проводяться наступальні (штурмові) дії. Захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують загарбників.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах окупантів.

За добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів окупантів.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит зброї та боєприпасів створює складнощі, але Україна на правильному шляху для витіснення РФ.
  • Речниця Оперативного командування "Південь" заявила, що перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти. 
  • На південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Читайте також: Під Куп'янськом воюють новітні Leopard 2 та CV-90 – відео від Зеленського

Артем Джеріпа
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війнаГенштабоборонаконтрнаступнаступ ЗСУ
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