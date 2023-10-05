Сили оборони відбили російські атаки на семи напрямках – мапа бойових дій

Сили оборони відбили російські атаки на семи напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Загалом впродовж минулої доби відбулося 57 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили сім атак росіян в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники без успіху намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти без успіху намагались відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники успішно відбили атаки загарбників в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, на Бахмутському напрямку проводяться наступальні (штурмові) дії. Захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують загарбників.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах окупантів.

За добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит зброї та боєприпасів створює складнощі, але Україна на правильному шляху для витіснення РФ.

Речниця Оперативного командування "Південь" заявила, що перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти.

На південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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