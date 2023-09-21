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Силы обороны продвинулись вглубь обороны оккупантов на юге – Нацгвардия

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 14:26
Силы обороны продвинулись вглубь обороны оккупантов на юге – Нацгвардия - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что нацгвардейцы продвинулись вглубь обороны российских войск на Мелитопольском направлении. Его цитирует Military Media Center.

На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" Национальной гвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", – сказал он.

  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении.

Смотрите также: ВСУ успешно поразили штаб оккупантов вблизи Мелитополя – видео

Милана Головань
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