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Сили оборони просунулись вглиб оборони окупантів на півдні – Нацгвардія

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 14:26
Сили оборони просунулись вглиб оборони окупантів на півдні – Нацгвардія - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Національної гвардії України Микола Уршалович заявив, що нацгвардійці просунулись углиб оборони російських військ на Мелітопольському напрямку. Його цитує Military Media Center.

На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" Національної гвардії витісняють окупантів із позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як у глибину оборони ворога, так і по фронту", – сказав він.

  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Оріхівському напрямку.

Дивіться також: ЗСУ успішно уразили штаб окупантів поблизу Мелітополя – відео

Мілана Головань
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