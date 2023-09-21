Сили оборони просунулись вглиб оборони окупантів на півдні – Нацгвардія

Речник Національної гвардії України Микола Уршалович заявив, що нацгвардійці просунулись углиб оборони російських військ на Мелітопольському напрямку. Його цитує Military Media Center.

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На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" Національної гвардії витісняють окупантів із позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як у глибину оборони ворога, так і по фронту", – сказав він.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Оріхівському напрямку.

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