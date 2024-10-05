Силы обороны с Storm Shadow и GMLRS поразили три командных пункта россиян – Генштаб

Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны

Ракета Storm Shadow под крылом Су-24М Воздушных сил ВСУ (Фото: Милитарный)

На днях Силы обороны поразили три командных пункта российских оккупантов – результаты ударов уточняются, написал Генеральный штаб ВСУ.

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По его данным, успешное огневое поражение пришлось по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также по одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии Вооруженных сил захватчиков.

Генштаб сообщил: боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны – защитники применили ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды GMLRS, применяемые в системах HIMARS и M270 MLRS.

Военные не уточняют, где и когда произошло поражение командных пунктов.

Фото: Генштаб ВСУ

4 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области – подтверждено попадание по крайней мере один из вертикальных резервуаров, произошло возгорание.

5 октября глава Константиновской МВА заявил, что Силы обороны Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области – есть кадры сбивания и фото обломков.