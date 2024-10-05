Сили оборони зі Storm Shadow і GMLRS уразили три командні пункти росіян – Генштаб

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил і ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони

Ракета Storm Shadow під крилом Су-24М Повітряних сил ЗСУ (Фото: Мілітарний)

Днями Сили оборони уразили три командні пункти російських окупантів – результати ударів уточнюються, написав Генеральний штаб ЗСУ.

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За його даними, успішне вогневе ураження прийшлося по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил загарбників.

Генштаб повідомив: бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил і ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони – захисники застосували ракети Storm Shadow і реактивні снаряди GMLRS, які застосовуються у системах HIMARS та M270 MLRS.

Військові не уточнюють, де саме й коли відбулося ураження командних пунктів.

Фото: Генштаб ЗСУ

ДОВІДКА. Storm Shadow або SCALP – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, розроблена Великою Британією та Францією. Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті й до 560 км – для армій Франції та Британії.



Дальність GMLRS — близько 80 км. Storm Shadow або SCALP – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, розроблена Великою Британією та Францією. Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті й до 560 км – для армій Франції та Британії.Дальність GMLRS — близько 80 км.

4 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області – підтверджено влучання у принаймні один із вертикальних резервуарів, відбулося займання.

5 жовтня голова Костянтинівської МВА заявив, що Сили оборони України знищили російський літак у Донецькій області – є кадри збиття та фото уламків.