Сили оборони зі Storm Shadow і GMLRS уразили три командні пункти росіян – Генштаб
Днями Сили оборони уразили три командні пункти російських окупантів – результати ударів уточнюються, написав Генеральний штаб ЗСУ.
За його даними, успішне вогневе ураження прийшлося по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил загарбників.
Генштаб повідомив: бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил і ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони – захисники застосували ракети Storm Shadow і реактивні снаряди GMLRS, які застосовуються у системах HIMARS та M270 MLRS.
Військові не уточнюють, де саме й коли відбулося ураження командних пунктів.
Дальність GMLRS — близько 80 км.
- 4 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області – підтверджено влучання у принаймні один із вертикальних резервуарів, відбулося займання.
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