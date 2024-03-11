Українські захисники з Повітряних сил уразили російський пункт управління. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління", – написав він.

На відео видно влучання, вибух та стовп диму на кораблі, який стоїть поряд з берегом.

Олещук не уточнює, що це за корабель, де і коли відбулося влучання.

ДОПОВНЕНО о 18:26. OSINT-дослідник Special Kherson Cat опублікував супутникові знімки російського командного пункту на кораблі та заявив, що ураження судна відбулося на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.

Вранці 29 лютого українські воїни знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Донбасі.

4 березня українські пілоти уразили керованою авіабомбою об'єкт російських загарбників на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

8 березня командувач ПС повідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів.

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