Льотчики Повітряних сил уразили командний пункт РФ на кораблі – відеодоповнено
Українські захисники з Повітряних сил уразили російський пункт управління. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління", – написав він.
На відео видно влучання, вибух та стовп диму на кораблі, який стоїть поряд з берегом.
Олещук не уточнює, що це за корабель, де і коли відбулося влучання.
ДОПОВНЕНО о 18:26. OSINT-дослідник Special Kherson Cat опублікував супутникові знімки російського командного пункту на кораблі та заявив, що ураження судна відбулося на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.
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