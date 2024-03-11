Украинские защитники из Воздушных сил поразили российский пункт управления. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления", – написал он.

На видео видно попадание, взрыв и столб дыма на корабле, который стоит рядом с берегом.

Олещук не уточняет, что это за корабль, где и когда произошло попадание.

Утром 29 февраля украинские воины уничтожили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 на Донбассе.

4 марта украинские пилоты поразили управляемой авиабомбой объект российских захватчиков на временно оккупированной части Херсонской области.

8 марта командующий ВС сообщил о боевом применении по российским самолетам на расстоянии более 150 километров.

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