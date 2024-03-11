Летчики Воздушных сил поразили командный пункт РФ на корабле
Украинские защитники из Воздушных сил поразили российский пункт управления. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
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"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления", – написал он.
На видео видно попадание, взрыв и столб дыма на корабле, который стоит рядом с берегом.
Олещук не уточняет, что это за корабль, где и когда произошло попадание.
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- 4 марта украинские пилоты поразили управляемой авиабомбой объект российских захватчиков на временно оккупированной части Херсонской области.
- 8 марта командующий ВС сообщил о боевом применении по российским самолетам на расстоянии более 150 километров.
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