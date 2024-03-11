В сети нашли командный пункт РФ на корабле. Это в Херсонской области – спутниковые фото
OSINT-исследователь Special Kherson Cat опубликовал спутниковые снимки российского командного пункта, который они разместили на корабле. Он утверждает, что поражение украинскими летчиками судна произошло на левом берегу Херсонской области.
Special Kherson Cat предполагает, что судно было выброшено на мель в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения.
Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео, на котором украинские летчики бьют по командному пункту россиян.
На кадрах видны попадания, взрыв и столб дыма на корабле, стоящем рядом с берегом.
Вместе с тем ряд Telegram-каналов российской военной пропаганды пишут, что на корабле, вероятно, был оккупант и "военкор" Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый". Он был известен по меньшей мере критикой высшего военного руководства РФ, а также "схватками" с "кадыровцами".
Некоторые россияне указывают, что он не выходит на связь, впрочем, официальной и более подробной информации пока нет.
- Утром 29 февраля украинские воины уничтожили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 на Донбассе.
- 4 марта украинские пилоты поразили управляемой авиабомбой объект российских захватчиков на временно оккупированной части Херсонской области.
- 8 марта командующий ВС сообщил о боевом применении по российским самолетам на расстоянии более 150 км.
Читайте также: В сети разгоняют о якобы увольнении командующего Воздушными силами – там не подтверждают