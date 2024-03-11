В сети нашли командный пункт РФ на корабле. Это в Херсонской области – спутниковые фото

OSINT-исследователь Special Kherson Cat предполагает, что судно было выброшено на мель в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения

Фото: X/Special Kherson Cat

OSINT-исследователь Special Kherson Cat опубликовал спутниковые снимки российского командного пункта, который они разместили на корабле. Он утверждает, что поражение украинскими летчиками судна произошло на левом берегу Херсонской области.

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Special Kherson Cat предполагает, что судно было выброшено на мель в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео, на котором украинские летчики бьют по командному пункту россиян.

На кадрах видны попадания, взрыв и столб дыма на корабле, стоящем рядом с берегом.

Вместе с тем ряд Telegram-каналов российской военной пропаганды пишут, что на корабле, вероятно, был оккупант и "военкор" Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый". Он был известен по меньшей мере критикой высшего военного руководства РФ, а также "схватками" с "кадыровцами".

Некоторые россияне указывают, что он не выходит на связь, впрочем, официальной и более подробной информации пока нет.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Х

Утром 29 февраля украинские воины уничтожили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 на Донбассе.

4 марта украинские пилоты поразили управляемой авиабомбой объект российских захватчиков на временно оккупированной части Херсонской области.

8 марта командующий ВС сообщил о боевом применении по российским самолетам на расстоянии более 150 км.

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