У мережі знайшли командний пункт РФ на кораблі. Це у Херсонській області – супутникові фото

OSINT-дослідник Special Kherson Cat припускає, що судно було викинуто на мілину внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшої повені

Фото: X/Special Kherson Cat

OSINT-дослідник Special Kherson Cat опублікував супутникові знімки російського командного пункту, який вони розмістили на кораблі. Він стверджує, що сьогоднішнє ураження українськими льотчиками судна відбулося на лівому березі Херсонської області.

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Special Kherson Cat припускає, що судно було викинуто на мілину внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшої повені.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео, на якому українські льотчики б'ють по командному пункту росіян.

На кадрах видно влучання, вибух та стовп диму на кораблі, який стоїть поряд з берегом.

Водночас низка Telegram-каналів російської воєнної пропаганди пишуть, що на кораблі, ймовірно, був окупант та "військкор" Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий". Він був відомий щонайменше критикою вищого військового керівництва РФ, а також "сутичками" з "кадирівцями".

Дехто з росіян вказує, що він не виходить на зв'язок, утім, офіційної та детальнішої інформації поки немає.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Х

Вранці 29 лютого українські воїни знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Донбасі.

4 березня українські пілоти уразили керованою авіабомбою об'єкт російських загарбників на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

8 березня командувач ПС повідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 км.

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