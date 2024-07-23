Силы обороны ударили по последнему железнодорожному парому России в Азовском море
23 июля Силы обороны повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту "Кавказ". Он находится в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".
Этот паром – третий и последний, который Россия имела в регионе.
Оккупанты использовали "Славянин" для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях, добавили в Генштабе.
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